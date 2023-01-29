وذكرت الحكومة الجمعة أن المقياس المفضل للبنك المركزي الأميركي للتضخم تباطأ في ديسمبر مسجلا أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021.

وقال معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم إن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة النقدية ومن المرجح بعد ذلك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار الأميركي وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بتغيير السياسة النقدية.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال.

وارتفع سهم عملاق النفط السعودي أرامكو 0.3 بالمئة، كما ارتفع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.6 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية.

وواصل بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج مكاسبه وصعد 0.9 كما واصل البنك التجاري صعوده المستمر منذ يوم الاثنين ليرتفع 2.6 بالمئة بعدما صعد 10 بالمئة يوم الخميس.

وأعلن البنك يوم الثلاثاء عن ارتفاع 22 بالمئة في صافي أرباح السنة المالية متجاوزا توقعات المحللين.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر القيادي 3.7 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع خلال اليوم منذ نوفمبر.

وتلقى المؤشر دعما من ارتفاع سهم المصرية للاتصالات 14.7 بالمئة، كما قفز سهم البنك التجاري الدولي مصر 6.1 بالمئة.

ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 2.4 بالمئة وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 0.5 بالمئة على التوالي بعد أن أعلنا ارتفاع صافي أرباح نصف العام.

* ارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 10839

* ارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 11154

* ارتفع المؤشر المصري 3.7 بالمئة إلى 17411

* ارتفع المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1930

* ارتفع المؤشر العماني 0.2 بالمئة إلى 4763

* ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 8143