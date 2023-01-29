وقال بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت، الأحد، إن أرباحه الصافية في الربع الرابع من العام الماضي منفردا، ارتفعت بنسبة 25.52 بالمئة إلى حوالي 135 مليون دينار، مقابل نحو 107.4 مليون دينار قبل عام.

وعزا البنك سبب نمو الأرباح السنوية إلى ارتفاع صافي أرباح ايرادات التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.

وأوصى البنك بتوزيع 25 فلسا للسهم الواحد كأرباح نقدية وخمسة أسهم منحة لكل مئة سهم عن سنة 2022.

تأسس بنك الكويت الوطني في عام 1952 ويعتبر أول وأقدم بنك في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، كما أن لديه فروع خارج الكويت، في عدة دول ومدن حول العالم من بينها لندن، وفرنسا، والإمارات، والبحرين، والسعودية، ومصر، ولبنان، ونيويورك، بحسب موقعه الإلكتروني.