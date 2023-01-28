وأفاد وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو في تصريح صحافي بأن الخسائر بلغت بين يونيو 2022 ونهاية يناير، "25 مليون سول بيروفي يوميا (6.54 مليون دولار) في القطاع السياحي وحده".

وتقود الرئيسة الموقتة دينا بولوارتي البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 ديسمبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدى إلى خروج تظاهرات تخللها أعمال عنف أودت بحياة 46 شخصا على الأقل.

ويطالب المحتجون برحيل الرئيسة بولوارتي وتقريب موعد الانتخابات. وكان مقرّرًا في الأصل أن تستمر فترة ولاية بولوارتي حتى عام 2026.

وأُغلقت خمسة مطارات في جنوب البلاد بينها مطار كوسكو الذي يمكن الوصول منه إلى موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في البيرو.

وأغلقت معظم الفنادق والمطاعم في مدينة كوسكو أبوابها، بسبب تأثرها بنقص المحروقات وبعض المواد الغذائية الناجم عن قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد.

وعَلِق عدد كبير من السياح أيام عدة في محيط موقع ماتشو بيتشو. وأشار وزير السياحة إلى أن 85 بالمئة من عروض السفر أُلغيت.

وقالت بولوارتي "فليتمّ تقريب موعد الانتخابات" لإخراج البلاد "من المستنقع الذي نحن موجودون فيه"، مشيرة إلى أن حكومتها تدعم مبادرة المعارضة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى ديسمبر 2023.