ويشهد الأسبوع القادم اجتماعات بارزة للبنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مستقرا، إذ عوضت مكاسب حققها قطاع الطاقة أثر الخسائر في قطاعي تجارة التجزئة والرعاية الصحية.

وتراجع سهم "إل.في.إم.إتش" بنسبة 1.1 بالمئة، وأعرب بعض المحللين عن خيبة أملهم حيال هوامش ربح الشركة، والتي نالت من بريق الأرباح التي تحققت في الربع الرابع.

وهوى سهم "إتش آند إم" بنسبة 6.6 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم انخفاض أكبر بكثير من المتوقع في أرباح التشغيل من سبتمبر إلى نوفمبر، بسبب ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك.

وصعد سهم "ساب" بنسبة 6.9 بالمئة في ظل توقعات للشركة السويدية المتخصصة في صناعة الطائرات ومعدات الدفاع والسيارات زيادة شحناتها في سوق أكثر استقرارا في الربع الأول، مع تسجيل أرباح تتماشى مع التوقعات.