ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.

في الوقت نفسه قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع إن عدد الإصابات الشديدة بمرض كوفيد-19 في الصين انخفض 72 بالمئة من ذروة بلغها هذا الشهر، بينما انخفض عددالمصابين في المستشفيات 79 بالمئة. وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.22 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من واحد بالمئة الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.

وقالت تينا تينج، المحللة في CMC Markets، إن أسواق النفط لا تزال مدعومة بالتفاؤل الواسع في اليوم الأول لعودة أسواق الأسهم الصينية، حيث لا يزال إعادة فتح أسواق الأسهم الصينية يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز توقعات الطلب.