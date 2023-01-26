وشهدت العاصمة بيروت، يوم الخميس، كما معظم المناطق اللبنانية إقفالا للكثير من المطاعم والمتاجر، وإقدام أصحاب قسم من المحال التجارية الصغيرة في أسواق العاصمة، ومتاجرالميني ماركت ومحال بيع الفواكه والخُضار والصيدليات ، على إقفال أبوابها تخوّفاً من مزيد من الارتفاع في سعر الصرف، وتكبدهم خسائر إضافية.

وصباحا إمتدّ الإقفال إلى محال بيع الملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها، مما جعل أسواق المدينة الرئيسية تبدو في ساعات ما بعد الظهر شبه مقفلة والطرق شبه خالية من المتسوّقين وحركة السير.

ارتفاع سعر الخبز

وفي سياق متصل، سارعت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر ربطة الخبز اللبناني من الحجم العائلي بـ29000 ليرة، على الأراضي اللبنانية ، بعد أن كان سعرها 24 الف ليرة قبل ساعات قليلة .

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث لموقع سكاي نيوز عربية " البلاد تشهد انهيارات سريعة لليرة ، وخلال 3 أيام ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة 10 آلاف ليرة ، ومن الواضح أن فوضى الأسعار عارمة وعناصر الاستقرار باتت بحكم المفقودة بدءا من مؤسات الدولة والقضاء، ومن الطبيعي أن يخاف التاجر والمستهلك ".

وأضاف: "نشهد عملية شراء كبيرة للسلع الإستهلاكية من قبل المواطنين وتخزينها في المنازل لأن التوقعات تشير الى ارتفاع متسارع للانهيار.

وأوضح برو: "سبب الإنهيار خيار اللبنانيين لنمط سياسي واقتصادي معين ولا يزال متحكماً بهم وسيوصلهم الى أماكن صعبة في ظل غياب القرارات الجريئة وترك السوق للمصارف ولكبار التجار والمضاربات على الليرة.

وفي جولة ميدانية لموقع سكاي نيوز عربية على بعض التجار الذين لم يقفلوا أبواب متاجرهم ،الخميس، قال صاحب ملحمة في أحد أحياء بيروت: "لم نقفل حتى اللحظة لكن بلا شك الإقفال أفضل في هذه الظروف".

وأضاف قائلا: "ارتفع سعر كيلو اللحم منذ ظهر الأربعاء من 500 إلى 600 ألف ليرة (سعر الكيلو 10دولارات)، الا أننا لم نرفع السعر يوم الخميس كما فعل البعض ولا نعرف ماذا ينتظرنا غدا".

وف يشارع الحمرا التجاري، دخلت الشابة سهام الى أحد مطاعم الـوجبات السريعة وطلبت منقوشة زعتر، وقالت لموقع سكاي نيوز عربية "دفعت 30 الف ليرة ثمناً للمنقوشة وبعد خمس دقائق دخل رجل وطلب المنقوشة عينها، لكنه دفع ثمنها 35 ألف ليرة ، والسبب كان وفقا لصاحب المطعم ، وصول خبر عاجل يفيد بارتفاع سعر صرف الدولار ليقرر رفع سعر المنقوشة بلحظات ".

أجرة التاكسي

وفي شارع الحمرا أيضا نبض العاصمة بيروت ، نفذ سائقو سيارات الأجرة أحتجاجاً ، يوم الأربعاء، وقطعوا الطريق في منطقة نزلة فندق البريستول اعتراضا على بقاء تعرفة نقل الركاب 50 ألف ليرة ، وقال أحدهم "وفقاً لجدول سعر الوقود علينا أن نرفع التعرفة إلى 70 الفاً اليوم وغداً يوم آخر".

وبسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار أقفلت محطات الوقود على معظم الأراضي اللبنانية، بعد تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء السعر الذي تم على أساسه إصدار جدول أسعار المحروقات يوم الثلاثاء الماضي".

وعاودت محطات الوقود عملها عند صدور الجدول الجديد من وزارة الطاقة على أن يؤخذ في الإعتبار ما وصل إليه سعر الصرف في السوق السوداء، ليرتفع سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) الى أكثر من مليون ليرة (20 دولاراً).

ويعيش المواطن في لبنان ساعات حرجة ما بين شراء المواد الغذائية وتخزينها، وبين عدم قدرته المادية على ذلك من جهة، ومن جهة ثانية إقفال المتاجر في هذه الساعات الحرجة أمام المواطنين ".