وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1936.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 عند 1949.09 دولارا. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1937.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار قليلا، لكنه بقي بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر.

وينتظر المستثمرون إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع المقرر الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، وأيضا نشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غدا، وذلك قبل اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 31 يناير والأول من فبراير. وسينظر المتداولون أيضا في بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.

ويميل خفض معدلات رفع أسعار الفائدة إلى دعم أسعار الذهب، إذ تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.6137 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1030.25 دولار، ونزل البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1677.40 دولار.