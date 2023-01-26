وأضاف في تصريحات، خلال استعراض تقرير للبنك في أنقرة، أن البنك المركزي التركي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 80.8 دولار في 2023 بارتفاع طفيف عن افتراض ورد في تقرير سابق قبل ثلاثة أشهر بأن تصل إلى 79.3 دولار.

وكان المركزي التركي قد أبقى معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 9 بالمئة، خلال يناير الجاري، وللمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد إنهاء دورة التيسير والتي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار فائدة أقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقال أوغلو، الخميس، إن البيانات الاقتصادية أكدت التباطؤ في التضخم السنوي وإن الأسعار الشهرية تقترب من المتوسط التاريخي.

وأضاف أن سلوك التسعير سيتماشى مع الأساسيات الاقتصادية لأنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار.

وأشار بيان المركزي التركي إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد.

أظهرت بيانات رسمية مطلع يناير أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ بشكل حاد إلى 64.27 بالمئة في ديسمبر الماضي، وهو تراجع للشهر الثاني على التوالي، وبعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر 2022.