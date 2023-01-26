وقال بن قدارة في تصريح له إن المؤسسة الوطنية للنفط توصلت إلى اتفاق مع شركة "إيني" لتطوير حقلين في البحر.

ويتوقع أن يبلغ إنتاج الحقلين 850 مليون قدم مكعب من الغاز، بحسب قوله.

وأشار رئيس مؤسسة النفط إلى أنّ هذا الاتفاق وُقّع في 2008 وكان يفترض دخوله حيز التنفيذ عام 2017، لكنّ ذلك لم يتمّ، من دون توضيح أسباب تعثّر تنفيذه.

وأوضح أنّه سيتم الاتّفاق رسمياً بين ايني ومؤسة النفط، وسيتم استثمار 8 مليار دولار لتطوير الحقلين البحريين، السبت المقبل.

وتعتبر شركة "إيني" الإيطالية واحدة من أكبر الشركات الأجنبية التي ترتبط بشراكة مع ليبيا في مجال النفط والغاز، حيث تساهم في إنتاج أكثر من ربع الإنتاج اليومي من النفط الخام، الذي يتخطّى 1.2 مليون برميل.

كما تعدّ "إيني" أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز الطبيعي في ليبيا، والذي يؤمن أكثر من ثلث احتياج استهلاك إيطاليا.

وكان إجمالي إيرادات ليبيا من النفط قد ارتفع إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الليبي.

وشهد قطاع النفط الليبي خلال الشهور الأخيرة بعض الهدوء، وارتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وتأمل البلاد في العودة إلى مستويات 2010 عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

ورجحت تقديرات أن تصل قيمة إنتاج الخام في ليبيا إلى 37 مليار دولار.