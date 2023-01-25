وزادت مخزونات الخام 533 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 448.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بزيادة قدرها مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 128 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.8 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232 مليون برميل، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 0.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 115.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية تراجع 1.79 مليون برميل يوميا.