وقال محافظ البنك باسل الهارون في بيان إن القرار يأتي "في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية".

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، وسط توقعات برفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس مقابل زيادة بلغت 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وكان البنك المركزي الكويتي رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 7 ديسمبر الماضي، قبل قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة الفائدة بمنتصف الشهر الماضي.

وعادة ما تحرك أغلب البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة تماشيا مع قرارت الفيدرالي الأميركي، نظرا لربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميركي، على عكس الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت خلال العام الماضي إلى 3.15 بالمئة بحسب ما أظهرته بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، اأحد الماضي.