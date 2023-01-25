وأضاف الوزير أن مصر والهند ستسعيان لتعزيز التعاون العسكري بينهما خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي ضمن زيارة دولة سيلتقي خلالها بقادة الأعمال.

وسيكون السيسي ضيف شرف في الذكرى السنوية ليوم الجمهورية في الهند في 26 يناير.

وأكد السيسي، عزم بلاده والهند على "الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين".

وأشار السيسي، إلى أن "تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن "جلسة مباحثات" جمعت الرئيس المصري مع رئيسة الهند، دروبادي مورمو، حيث تم تناول "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية بين البلدين".