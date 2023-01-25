وبسبب الإضراب، توقفت رحلات مقررة تمثلت في نحو 300 عملية إقلاع وهبوط للطائرات بالمطار، مما يؤثر على نحو 35 ألف راكب، بحسب بيان الشركة المشغلة لمطار "بي إي آر".

ودعا اتحاد "فيردي" للقيام بالإضراب بسبب عدم الرضا عن المقترحات المقدمة في ثلاث جولات من مفاوضات جماعية مع إدارة المطار، وذلك قبل أيام من عطلة الشتاء التي تستغرق أسبوعًا في عاصمة ألمانيا.

ويشارك في الإضراب كل من العاملين في الخدمات الأرضية، وأمن الطيران، وشركة المطار.

ويطالب اتحاد "فيردي" بزيادة رواتب موظفي الخدمات الأرضية بقيمة 500 يورو (543 دولارًا) شهريًا على مدى 12 شهرًا، بجانب مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وقال ممثل الاتحاد، إنريكو رومكر، إنه يأمل في أن يمثل الإضراب ضغطا كافيا لدفع المفاوضات.

من جانبها، أعلنت شركة مطار برلين أنها قدمت عرضا جماعيا لمدة 24 شهرًا يشمل زيادة الرواتب بنسبة 3 بالمئة في الأول من يونيو للعام الجاري، بجانب زيادة بنسبة 2 بالمئة تطبق في شهر مايو 2024.

وقال رومكر، إن العرض الذي تقدمت به الشركة يعتبر "صفعة على الوجه" في ظل معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، وخاصة أن العاملين لم يحصلو على أية زيادات في الرواتب منذ سنوات.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الألمانية، الأربعاء، تقريرها الاقتصادي السنوي، والذي يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 6 بالمئة للعام الجاري، و2.8 بالمئة لعام 2024، بحسب مصدر لـرويترز.