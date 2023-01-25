وارتفعت أسهم شركة "داي نيبون برينتنج" لتوريد مكونات بطاريات السيارات بنسبة 13 بالمئة لتقود مكاسب المؤشر، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن شركة "إليوت ماندجمنت" لإدارة الاستثمارات استحوذت على حصة كبيرة بها.

كما كان سهم "سوزوكي موتور" من الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة، بعد زيادة أرباح وحدتها الهندية ماروتي سوزوكي الفصلية لأكثر من مثليها.

تحركات الأسهم

أنهى المؤشر "نيكي" جلسة الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.35 بالمئة عند 27395.01.

واستأنفت التعاملات بأداء قوي بعد الاستراحة اليومية، حيث لامس أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 27473.90، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الزخم.

وارتفع المؤشر 2.8 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، متجاوزا مستوى 27000، بعد التذبذب في معظم الشهر الماضي حول مستوى 26000.

وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.39 بالمئة، الأربعاء، ليصل إلى 1980.69 نقطة.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 175 وهبط 45 وبقي خمسة عند نفس المستوى.

وقفز سهم "داي نيبون برينتنج" بنسبة 14.81 بالمئة، مما أدى أيضا إلى ارتفاع سهم نظيرتها توبان 4.57 بالمئة لتسجل ثالث أفضل أداء على المؤشر نيكي.

وحلت سوزوكي في المركز الثاني بمكسب 5.62 بالمئة.

وعلى النقيض، تراجع سهم "نيديك" للمحركات بنسبة 5.38 بالمئة، لتسجل الأداء الأسوأ على المؤشر نيكي بفارق كبير.