وأغلقت "وول ستريت" على ارتفاع كبير، الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج الأعمال بتجدد الحماس حيال الأسهم التي تقود زخم السوق، والتي كانت قد تضررت العام الماضي.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 184.84 نقطة، بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 33444.72 نقطة، كما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 18.07 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة إلى 4001.74 نقطة، وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 61.48 نقطة أو 0.54 بالمئة ليبلغ 11302.93 نقطة عند الفتح.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت، الثلاثاء، على الرغم من تسجيلها صعودًا في بداية التداولات بدعم من بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، وذلك بسبب بيانات صدرت عن أداء النشاط الصناعي بمنطقة اليورو.

وسجل نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشًا أقل من التوقعات خلال شهر يناير، كما سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

وسجل المؤشر "ستوكس 600" تراجعًا بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 452.14 نقطة.