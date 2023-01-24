وسجل نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشًا أقل من التوقعات خلال شهر يناير، كما سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة بواقع 0.73 نقطة، أو بنسبة 0.16 بالمئة بحلول الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، على الرغم من الإغلاق القوي لـ "وول ستريت" بجلسة الاثنين، بدعم من أسهم التكنولوجيا التي تعثرت في العام الماضي في أعقاب رفع أسعار الفائدة.

وسجل سهم شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة بعدما توقع الرئيس التنفيذي للشركة نمو المبيعات إلى 11-12 مليار يورو (12-13 مليار دولار) في 2025 وفقا لما ورد في مجلة شتيرن الألمانية.

كما زاد سهم "سواتش غروب" بنسبة 0.8 بالمئة، بعد أن عبرت الشركة عن تفاؤلها بشأن التعافي في السوق الصينية وإعلانها تسجيل زيادة بنسبة 2.5 بالمئة في مبيعات 2022.

وأغلقت "وول ستريت" على ارتفاع كبير، الاثنين، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج الأعمال بتجدد الحماس حيال الأسهم التي تقود زخم السوق، والتي كانت قد تضررت العام الماضي.