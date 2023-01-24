ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسية مثل الصين وهونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام الماضي المقرر نشرها الخميس.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "أي مؤشرات تدل على ضعف في الاقتصاد الأميركي سيُنظر إليها على أنها سبب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة التشديد، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب، الذي سيستقطب تدفقات الملاذات الآمنة".

تحرك الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1935.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 0606 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1935.60 دولار.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ أنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.52 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1055.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1712.57 دولار.