ويتطلع المستثمرون للحصول على مزيد من المؤشرات عن خطط المركزي بشأن التشديد النقدي عندما تتحدث رئيسته كريستين لاجارد في وقت لاحق، الاثنين.

تحركات الأسعار

زاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة، بعدما سجل الجمعة أول تراجع أسبوعي خلال العام الجاري.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.4 بالمئة، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق خدمة البث "نتفليكس".

كما سجل اليورو قفزة، بعد أن قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الأحد، إن المركزي سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير ومارس وسيواصل رفعها في الأشهر التالية أيضا.

وتراجع سهم "سيمرايز" الألمانية للنكهات والعطور 7.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن هامش أقل من المتوقع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لعام 2022 إلى جانب انخفاض قيمة شركة سويدنكير.

وارتفع سهم شركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات بنسبة 3 بالمئة بعد أن رفعت "سيتي غروب" التوصية لسهم الشركة إلى "شراء".