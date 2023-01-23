وأنهى مؤشر نيكي التعاملات على ارتفاع 1.33 بالمئة مسجلا 26906.04 نقطة بعد أن زاد في وقت سابق إلى 26938.28 للمرة الأولى منذ شهر.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر، ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر أربعة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 بالمئة إلى 1945.38 بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر عند 1947.88.

وتراجع الين عن أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الذي بلغه الأسبوع الماضي مما ساهم في دعم معنويات المستثمرين خاصة المصدرين.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2.52 بالمئة. كما حقق سهم مجموعة راكوتن للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 3.48 بالمئة مما جعله الأفضل أداء على نيكي.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.73 بالمئة. وصعد سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.66 بالمئة.

كما ارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا 0.32 بالمئة وسوزوكي 1.76 بالمئة.