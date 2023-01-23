وارتفع سعر الذهب 0.1 بالمئة إلى 1929.04 دولار للأونصة في الساعة 0014 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1929دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24 دولارا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1041.75 دولار، وارتفع البلاديوم واحد بالمئة إلى 1744.86 دولار.