وفي نهاية تعاملات الجمعة انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى حوالي 1926.08 دولار للأونصة. وزادت الأسعار 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز "يحافظ الدولار الأميركي على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضا في أسعار الذهب الأسبوع المقبل".

واستقر الدولار أمام منافسيه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.36 بالمئة إلى 23.93 دولار للأوقية.