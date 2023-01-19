وفي الوقت نفسه، تشير البيانات الواردة من أوكرانيا إلى احتمال تعافي الإمدادات جزئيا، الجمعة.

وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوى لها ما بعد فترة الاتحاد السوفيتي في عام 2022، إذ تراجعت الشحنات إلى أهم المستوردين بسبب الأزمة في أوكرانيا وأعمال تخريب مشتبه بها أضرت بخط أنابيب رئيسي.

وكانت "غازبروم" قد خفضت بالفعل التدفقات إلى 32.6 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا، الثلاثاء، بانخفاض 8 بالمئة تقريبا عن عدة أيام سابقة.

وقالت شركة نقل الغاز الحكومية الأوكرانية إن طلبات العملاء من المتوقع أن تبلغ 35.2 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا، الجمعة، مما يشير إلى تعافي جزئي محتمل للإمدادات.

وأحال الكرملين الأسئلة المتعلقة بخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الأيام الماضية إلى غازبروم، قائلا إنها مسألة تجارية.

وقالت شركة الطاقة الايطالية "إيني"، الخميس، إنها لا تواجه أي مشاكل فيما يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا.