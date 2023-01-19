وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "مبادلة للاستثمار" إن الشركة تتوقع "انتعاشاً قوياً" لاقتصاد الصين خلال العام الجاري، كما يرى أن هناك "فرصاً مثيرة للغاية" في كل من إندونيسيا وشرق آسيا، واليابان وكوريا.

وأضاف المبارك في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء، أن محفظة الشركة غير مستثمرة نسبياً في آسيا ككل، خاصة في اقتصادات مثل الهند وكوريا، مؤكداً أن الشركة تنظر إلى الفرص في القطاعات التي تفضلها في هذه الدول.

وقال إن لدى مبادلة فريقاً قوياً من المتخصصين بالاستثمار في الصين، وهم على علم جيد بالسوق الصينية.

وجاءت تصريحات المبارك عقب ساعات من إعلان بكين بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ قال أكبر مسؤول اقتصادي في الصين إنه من المرجح أن ينتعش الاقتصاد خلال العام الجاري ليعود إلى مستويات النمو التي كان يحققها ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبل فترة انتشار فيروس كورونا، بحسب بلومبيرغ.

ومن جهة أخرى، احتلت الهند المرتبة الخامسة بقائمة أكبر اقتصادات العالم متجاوزة المملكة المتحدة.

الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة قال إن الشركة تخطط للمواصلة في الاستثمار بأشباه الموصلات والتكنولوجيا، إلى جانب التحول بمجال الطاقة والبنية التحتية الرقمية، والبرمجيات وقطاعات الائتمان، وذلك على المدى القصير إلى المتوسط.

كما تبحث مبادلة الفرص المحتملة في رأس المال الاستثماري حول العالم.

وقال المبارك إن مبادلة متفائلة بشكل حذر، مشيراً إلى وجود تحديات أمام الشركة ولكن ليس بالمستوى السيئ الذي يعتقده البعض، إذ يرى أن عام 2023 سيكون "على ما يرام"، بحسب تعبيره.