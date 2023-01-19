وقال أشباخر في لقاء مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الاستثمارات بقطاع الفضاء قد تفوقت على الاستثمارات بالقطاعات الأخرى.

وبحسب مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم، والذي يقيس أداء الشركات الكبرى بالقطاعات المختلفة، فكان قطاع الفضاء متفوقا بشكل كبير على الشركات الكبرى الأخرى، كما قال مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية.

وقال أشباخر إن حجم الاستثمارات بقطاع الفضاء يقدر بنحو 400 مليار يورو (نحو 432.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو تريليون يورو (1.08 تريليون دولار) في العقد القادم، وهي قيمة كبيرة جدا، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن القيام بها، من بدء استكشاف المريخ والقمر، ومحطة الفضاء الدولية، وغيرها.

الإمارات في الريادة عربيًا

ومن جهة أخرى، قال أشباخر إن الإمارات هي الدولة الأكثر تقدما في العالم العربي من حيث النشاط في قطاع الفضاء، إذ أن النشاط يأتي من جانب الحكومة الإماراتية والشركات المحلية الأخرى.

"هناك تعاون كبير بين الإمارات وكالة الفضاء الأوروبية، وننتظر المزيد من التعاون الأكبر بين الإمارات والوكالة في الفترة القادمة"، حسب قوله.

وأوضح أن صناع القرار في الدول الأوروبية قد زادوا من استثماراتهم في برامج الفضاء، إذ حصلت الوكالة الأوروبية على تمويل أكبر بنسبة 17 بالمئة عقب اجتماع عقدته الوكالة في نوفمبر الماضي مع المسؤولين، والنسبة تعتبر كبيرة وسط الأزمات التي تشهدها المنطقة حاليًا، وفق تعبيره.