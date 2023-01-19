وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبقى المركزي التركي على معدلات الفائدة عند 9 بالمئة.

وأشار بيان المركزي التركي إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد.

وأكد أن المركزي سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وأضاف أن التباطؤ في النمو في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب الأجنبي تم تعويضه من خلال طلب محلي قوي نسبيًا.

يذكر أن التضخم انخفض إلى 64.3 بالمئة في ديسمبر من ذروة بلغت 85.5 بالمئة في أكتوبر.