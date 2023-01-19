وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قامت من خلال اجتماعها الوزاري باستعراض عدد من المؤشرات "الإيجابية" على الصعيد الاقتصادي في البلاد.

ونقل البيان عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا قوله خلال الاجتماع الحكومي أن الصادرات البترولية في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار فيما ارتفعت في عام 2021 إلى 12.9 مليار دولار، موضحا أنها "قفزة كبيرة" في صادرات الغاز العام الماضي يجب الاستفادة منها في هذه الفترة.

ومن جانبه، ذكر وزير التجارة والصناعة المصري، م. أحمد سمير، في ذات الاجتماع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت رقما "غير مسبوق" وصل إلى 35.6 مليار دولار في 2022 بارتفاع بنسبة 12 بالمئة عن العام الذي سبقه رغم الظروف العالمية التي تلم بأسواق النفط والغاز والازمات التي تعاني منها المنطقة.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد في البيان أن اجمالي الصادرات المصرية وصل بذلك الى نحو 53.8 مليار دولار، واصفا تلك الصادرات بـ "النقلة الكبيرة" التي تعمل حكومة بلاده على دعمها والاستفادة منها.