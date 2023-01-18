وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي، إن هذه القيمة "غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي"، مبينة أن الأرض تقع في مدينة الخبر في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد.

وأوضحت الشركة أنها ستستخدم المبلغ المحصل من الصفقة في تحقيق استراتيجيتها "الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة".

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد حققت أرباحًا صافية في الربع الثالث من العام 2022 بقيمة 3.54 مليار ريال (942.7 مليون دولار)، بينما بلغت أرباح الشركة الصافية في فترة 9 أشهر 9.41 مليار ريال (نحو 2.5 مليار دولار).

ويترقب المستثمرون إعلان الشركة عن نتائج أعمالها للربع الرابع من العام الماضي، بجانب الإعلان عن نتائجها لعام 2022.