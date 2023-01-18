وكانت الأسهم الأوروبية قد عوضت خسائرها المبكرة في تداولات الثلاثاء، لتغلق عند أعلى مستوى في تسعة أشهر مجددا، بعدما قال تقرير إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وتعرضت الأسواق لضغوط معظم جلسة الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن الصين سجلت في 2022 أقل نمو اقتصادي سنوي في نحو نصف قرن وبعدما أعلن بنك "غولدمان ساكس" الأميركي أرباحا فصلية دون المتوقع.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لمعدلات الفائدة.

وقفز سهم شركة "إيه.إس.إم إنترناشونال" الهولندية لأشباه الموصلات بنسبة 7.7 بالمئة، بعد تسجيل أرباح في الربع الأخير من العام فاقت توقعاتها بدعم من تحسن أوضاع سلاسل الإمداد أفضل من المتوقع وزيادة معالجة الأعمال المتراكمة.

وارتفع المؤشر بقرابة بنسبة 7.5 بالمئة في بداية قوية للعام، مدعوما بآمال تعافي الاقتصاد الصيني وتخفيف ضغوط الأسعار وانخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي وتنامي التوقعات بركود أقل من المتوقع.

وارتفع سهم "ريتشمونت" للسلع الفاخرة بنسبة 2.4 بالمئة بعد تحقيق الشركة مبيعات فصلية أعلى مع عودة السائحين إلى أوروبا واليابان.

وصعد سهم "جاست إيت تيك أواي"، أكبر شركة أوروبية لتوصيل الطعام، بنسبة 14.2 بالمئة بعدما أكدت الشركة أن أولويتها ستكون للربحية أكثر من النمو على الرغم من تراجع الطلبات في الربع الأخير.