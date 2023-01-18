وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، متحديا توقعات السوق بأنه سيخفف برنامجه الضخم للتحفيز في ظل زيادة ضغوط التضخم.

وزاد نيكي 2.5 بالمئة إلى 26791.12 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 ديسمبر. كما سجل المؤشر أعلى زيادة يومية منذ 11 نوفمبر، بحسب بيانات "رويترز".

وتعافى سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بعد أن تكبد خسائر في وقت سابق من الجلسة واختتم المعاملات مرتفعا 2.74 بالمئة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون 1.71 بالمئة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر القطاع المصرفي الذي نزل 0.19 بالمئة.

وانخفض سهم داي إيتشي لايف هولدنجز للتأمين 1.67 بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.79 بالمئة.