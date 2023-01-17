وأضاف الوزير في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش منتدى دافوس 2023، أن الثروة المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بعد أن كشف برنامج المسح الجيولوجي عن كميات ضخمة من الثروة المعدنية بالمملكة.

وتستهدف الاستراتيجية الصناعية في السعودية جذب استثمارات بقيمة تريليون ريال (نحو 267.2 مليار دولار) في 10 سنوات، وأضاف الخريف أن الاستثمارات المستهدفة ستكون موزعة على 800 مشروع في المملكة.

وقال الوزير إن السعودية نجحت في جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار خلال عام 2022 بقطاع التعدين.

كما تخطط الوزارة لتنظيم 6 مزادات بقطاع التعدين هذا العام، وذلك بعد أن نجحت في فتح مزادات سابقة للمستثمرين.

وتعمل الوزارة على ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة في المملكة، بحسب الخريف، والذي أكد أن السعودية تطمح لتعزيز صادراتها الصناعية للأسواق العالمية، وأنها مؤهلة لتكون مركزا صناعيا يجذب المستثمرين، خاصة بسبب موقعها الذي يؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا.

وحول قدرات المملكة، قال الخريف إن السعودية تمتلك 40 منطقة صناعية، كما أن النظام المالي للسعودية يعزز قدرتها على نمو الاستثمارات بقطاع الصناعة.