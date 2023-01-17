وقال الغيص، على هامش منتدى دافوس 2023، إن الطلب على النفط لا يزال في نمو رغم ضغوط الاقتصاد، موضحا أن منظمة أوبك تراقب بوادر الركود في العديد من الدول المتقدمة بحذر.

وأضاف الغيص أن الطلب من الهند والصين قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة، مشددا على أهمية الصين والهند في الطلب على النفط.

وقال إن "المؤشرات تشير إلى أن الحكومة الصينية أصبحت تمنح رخصا جديدة للاستيراد وهذا مؤشر إيجابي على تعافي الطلب على النفط في الصين، كما يتم الإعلان في الصين عن مصافٍ جديدة، إحداها بسعة 400 ألف برميل/يوم في الصين".

وتابع قائلا: الكميات المستوردة من النفط في الصين خلال شهر ديسمبر أعلى من الكميات في شهر نوفمبر.

وكان مسح لوكالة بلومبيرغ قد توقع أن يسجل استهلاك النفط في الصين رقما قياسيا هذا العام، في وقت يتخلى فيه أكبر مستورد في العالم عن قيود "صفر كوفيد" ما يعزز توقعات الطلب العالمي.

وحول العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، قال الأمين العام لأوبك لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية إن موسكو تعتبر لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة وليس من السهل استبدال إنتاجها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير العقوبات على إمدادات النفط الروسية.

وقال الغيص: "في أوبك مسارنا واضح وهو أهمية الاستثمار في النفط والغاز، والطاقة، أوبك رسالتها واضحة وهي أن الاقتصاد العالمي سيتضاعف بحلول 2050، وهناك زيادة 1.6 مليار نسمة، العالم سيحتاج إلى 25 بالمئة زيادة في مدخلات الطاقة، فمن أين سيحصل عليها؟ النفط سيكون المزيج الأهم في معادلة الطاقة".

وفيما يلي أهم تصريحات الأمين العام لأوبك هيثم الغيص: