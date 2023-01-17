وقع الاتفاقية كل من مامادو سانجافوا وزير المناجم والبترول والطاقة من حكومة جمهورية ساحل العاج وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور بحضور تيموكو ميلييت كوني نائب رئيس جمهورية ساحل العاج وعدد من الوزاراء.

من جانبه، توقع حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور أن تساهم هذه المحطة في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في ساحل العاج، ما يساهم في دعم تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي تسعى إليها حكومة ساحل العاج خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المشروع يقع في مدينة بوندوكو في المنطقة الشمالية الشرقية من جونتوجو، على بعد 420 كم شمال شرق أبيدجان المركز الاقتصادي لجمهورية كوت ديفوار حيث من المتوقع أن توفر المحطة عند تشغيلها طاقة نظيفة لنحو 350 ألف شخص، موضحا أن الشركة وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع شركة كوت ديفوار للكهرباء المسؤولة عن تشغيل قطاع الكهرباء في ساحل العاج.

وأضاف النويس أن المحطة ستساهم في تخفيض نحو 52.6 ألف طن سنويا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ما يدعم الجهود الحكومية في المحافظة على البيئة.

وكانت شركة أيميا باور الإماراتية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن رفع القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توجو من 50 ميغاوات إلى 70 ميغاوات، إضافة إلى تزويده بنظام بطاريات تخزين بسعة 4 ميغاوات في الساعة، ما يجعلها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في غرب أفريقيا، كما تنفذ الشركة مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة في عدد من الدول الإفريقية تشمل كلا من مصر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ما يجعها واحدة من أنشط شركات الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية وأحد أكثر شركاء التنمية موثوقية فيها.

يشار إلى أن شركة ايميا باور الإماراتية تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة، وتمتلك الشركة مشاريع قيد التنفيذ تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 6 غيغاوات عبر 20 دولة.