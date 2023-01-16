وقال المصيلحي إن المصريين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 جراما بسعر التكلفة، باستخدام بطاقات مسبقة الدفع، وأن السعر لم يتحدد بعد، لكنه سيكون أقل من جنيهم صري واحد (0.03 دولار)، على أن تبدأ الفترة التجريبية يوم الأربعاء.

ونقلت رويترز عن وزير التموين المصري قوله “الهدف هنا إتاحة هذه السلعة الهامة دون مبالغة في المكسب".

وتوفر الحكومة المصرية الخبز المدعوم بشكل كبير لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين مصري. وقال المصيلحي إن القرار سيزيد الخبز الذي تبيعه الحكومة بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.

وفيما يختص بمخزون القمح، صرح الوزير المصري بأن بلاده تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في أبريل. وقالت الحكومة العام الماضي إنها اشترت 4.2 مليون طن.