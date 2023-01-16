تحركات الأسهم

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت مرتفعا بنسبة 1.57 بالمئة، بينما صعدت المؤشرات الأخرى بنسب أقل.

وارتفع مؤشر "السوق الرئيسي 50" بنسبة 0.27 بالمئة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.3 بالمئة.

وقال ميثم الشخص، المحلل المالي لرويترز، إن ما حدث اليوم هو "ارتدادة فنية" تمت على كثير من الأسهم التي تعتبر "مفاتيح" للسوق الأول بعد هبوطها خلال الجلسات الماضية.

وأضاف الشخص أن هناك سيولة دخلت السوق وعوضت جزءا كبيرا من الخسائر الماضية، مشرا إلى أن جلسة الاثنين هي سجلت أفضل أداء إيجابي للسوق منذ بداية العام الجاري.

وتوقع الشخص أن تتأثر البورصة خلال الأيام المقبلة بالشائعات والتكهنات حول النتائج السنوية، والتي اقترب موعد إعلانها، معتبرا أن قطاع البنوك سيكون أكثر المتأثرين بهذه الأخبار والشائعات.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة 74.9 مليون دينار (245.3 مليون دولار) وعدد الأسهم 211.5 مليون سهم.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي "بيتك"، بنسبة 2.1 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.3 بالمئة وزين 1.1 بالمئة وأجيليتي 3.4 بالمئة والوطنية العقارية ثلاثة بالمئة ومشاريع الكويت القابضة "كيبكو" بنسبة 4.6 بالمئة.

وفي المقابل، هبطت أسهم شركة "طيران الجزيرة" بنسبة 1.5 بالمئة والمتكاملة القابضة 1.35 بالمئة وبرقان لحفر الآبار "آبار" بنسبة 3.5 بالمئة وبيت الطاقة 3.7 بالمئة وبيت الاستثمار الخليجي 4.65 بالمئة.