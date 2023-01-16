وأضاف نوفاك، خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين، أن غازبروم زادت إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وأن إنتاج النفط ارتفع بنسبة 2 بالمئة إلى 535 مليون طن، مع زيادة صادرات النفط بنسبة 7 بالمئة.

وكانت روسيا قد حولت تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام، بعد الأزمة الأوكرانية، صوب الشرق وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.

وبحسب نوفاك فإن صناعة النفط والغاز في روسيا حققت في العام 2022 النتائج التالية:

- ارتفاع الصادرات النفطية من روسيا بنسبة 7 بالمئة.

- انخفاض صادرات الفحم بنسبة 7.6 بالمئة.

- ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 4.3بالمئة ووقود الديزل بنسبة 6بالمئة.

- نمو إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز بنسبة 28بالمئة أو بواقع 2.5 تريليون روبل.

- صعود إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8بالمئة إلى 46 مليار متر مكعب.

- وصلت شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب من الغاز.