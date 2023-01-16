تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مدعوما بصعود أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات أدوية مثل "كونينكليكي فيليبس" و"نوفو نورديسك" أكثر من 2 بالمئة لكل منهما.

وارتفع المؤشر الأوروبي بنسبة "6.6" بالمئة منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الأكثر دفئا الآمال في ركود أكثر اعتدالا من المتوقع في المنطقة، وأشارت البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وصعد المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7852.84، مقتربا قليلا من مستوى قياسي مرتفع يبلغ 7903.50 نقطة.

وأثر الأداء الضعيف لأسهم شركات كبرى مثل (إل.في.إم.إتش) وهيرميس انترناشيونال على المؤشر "ستوكس 600"، الاثنين.

وأعلنت شركة "تيمينوس" السويسرية للبرمجيات المالية ارتفاع سهمها 5.4 بالمئة بعد أن ترك رئيسها التنفيذي ماكس شوارد منصبه في الشركة التي كانت تتعرض لضغوط من مساهمين.

وارتفع سهم "ماركس اند سبنسر" بنسبة 0.8 بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية للملابس والأغذية عن خططها لفتح 20 متجرا جديدا في العام المالي 2023-2024 كجزء من استثمار بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني (587 مليون دولار) في متاجرها.