وقال سولسكي في مؤتمر صحفي إن الوضع "أسوأ كثيرا" هذا العام لأن أوكرانيا تشهد حاليا موسم حصاد شتوي طويل ممتد "وهذا صعب نوعا ما"، حسب تعبيره.

وأكد وزير الزراعة في أوكرانيا وجود تقلبات كبيرة في درجات الحرارة يصعب في المقام الأول على المزارعين العمل فيها، وتضر ثانيا بجودة المحصول.

وفي تقديره للخسائر المحتملة بسبب المناخ، قال سولسكي إنه استنادا إلى تقدير المزارعين، فقد تتراوح الخسائر من أقل عن 10 بالمئة، وقد تصل إلى نحو 15 بالمئة.

وقال سولسكي الشهر الماضي إن إنتاج أوكرانيا من الذرة قد ينخفض إلى ما بين 22 و23 مليون طن في عام 2022 هبوطا من 41.9 مليون طن في عام 2021 بسبب انخفاض المساحة المزروعة نتيجة للحرب في أوكرانيا.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وتسببت في أضرار كبيرة باقتصاد البلاد وصادراتها من الحبوب.

وقال مسؤول أوكراني نهاية ديسمبر الماضي إنّ حصاد البلاد من الحبوب انخفض بنحو 40 بالمئة على أساس سنوي بسبب الحرب، والتي اندلعت في شهر فبراير الماضي.

وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، سيرغي إيفاشينكو، إنه يتوقع محصول حبوب يتراوح بين 65 و66 مليون طن بحلول نهاية العام، بعد محصول قياسي بلغ 106 ملايين طن العام الماضي، بحسب تصريحاته لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أنّ "السبب الرئيسي هو الحرب" التي أدّت إلى نقص الوقود وأعاقت توريد البذور.

وتسببت الحرب في إعاقة عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية على موانئ البحر الأسود، وأدّى اتّفاق تاريخي أُبرم في شهر يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا إلى إنشاء ممرّ آمن لسفن الشحن ما أتاح استئناف الصادرات.

وتمّ تمديد الاتفاق التاريخي لمدة 120 يوماً في نوفمبر بعد مفاوضات مكثّفة مع روسيا التي انسحبت مؤقتاً من الاتفاق.