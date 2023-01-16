وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأونصة، عند الساعة 0548 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1923.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية رهانا أكثر جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير.

والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 24.37 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1065.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1767.69 دولار.