جاء ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، إلى دولة الإمارات، والتي تستغرق عدة أيام.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل اليوم، رئيس جمهورية كوريا، الذي جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ترافقه مجموعة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة.

ونقلت (يونهاب) عن المكتب الرئاسي الكوري، أن الإمارات أقرت الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

وأضافت أن الزيارة شهدت توقيع 13 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التعاون في الطاقة وصناعة الدفاع.

وتعتبر هذه أول زيارة دولة لرئيس كوري جنوبي لدولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980، بحسب (يونهاب).