وذكر البيان، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، ارتفع بنسبة 5.9 بالمئة في ديسمبر، على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 18.1 بالمئة.

"وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر، نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 25.5 بالمئة"، بحسب البيان.

قسم الأغذية والمشروبات ارتفع أيضا بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وذلك بسبب ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 بالمئة.

كما ارتفع قسم النقل بنسبة 4.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 5 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر، والذي جاء أيضا مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات والنقل، برغم انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات 0.1 بالمئة.