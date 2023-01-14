وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1920.23 دولار للأوقية خلال جلسة الجمعة.

وزاد الذهب 2.9 بالمئة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات الخميس الماضي تراجع أسعار المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

وعبر أعضاء بمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب البيانات عن ارتياحهم لاستمرار التضخم في الانحسار في ديسمبر مما يمهد الطريق إلى خفض وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في فبراير.

وارتفعت أسعار الفضة اثنين بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية.