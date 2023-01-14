وكانت أسهم المؤسسات المالية من بين أكبر القطاعات الداعمة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأعلن بنكا "جيه بي مورغان تشيس آند كو" وبنك أوف أميركا عن أرباح فصلية تفوق التوقعات بينما جاءت نتائج كل من "ويلز فارغو آند كو" و"سيتي غروب" دون المتوقع. لكن أسهم البنوك الأربعة جميعها ارتفعت بالإضافة إلى مؤشر القطاع المصرفي على ستاندرد آند بورز 500.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.40 بالمئة عند 3999.09 نقطة بينما زاد ناسداك المجمع 0.71 بالمئة إلى 11079.16 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.33 بالمئة، ليغلق عند 34302.61 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.7 بالمئة، وناسداك المجمع 4.8 بالمئة، وداو جونز الصناعي 2 بالمئة.