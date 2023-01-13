وصرح شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين "تحدثنا أيضا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق".

ولم يذكر شولتس تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق.

وعقب الحرب الروسية الأوكرانية وقطع إمدادات الغاز الروسية عن ألمانيا، عملت برلين على تنويع مصادرها من الطاقة، وتوسعت في استيراد الغاز الطبيعي المسال، كما دشنت العام الماضي، لأول مرة محطة لاستقبال الغاز المسال.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت ألمانيا اتفاقا مع دولة الإمارات، من أجل استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، كما تسعى للتوصل إلى اتفاقات أخرى في هذا الصدد مع دول في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتراجع استهلاك الغاز السنة الماضية في ألمانيا بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بالمتوسط الذي كان سائدا خلال السنوات الأربع السابقة، ما ساهم مع اعتدال الطقس والدعوات إلى حد الاستخدام، في استبعاد فرضية حدوث نقص في الطاقة هذا الشتاء.

وللمرة الأولى، كان الجزء الأكبر من الغاز المستهلك في ألمانيا قادما من النرويج بنسبة 33 بالمئة، في مقابل 22 بالمئة من روسيا. وفي العام 2021، كانت واردات الغاز الروسي تغطي أكثر من نصف الطلب الألماني.