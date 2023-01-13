وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1905.19دولار للأونصة بحلول الساعة 1008 بتوقيت غرينتش. وارتفع 2.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب بيانات "رويترز".

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فصعدت 0.5 في المئة إلى 1907.90 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة الخميس لتتجاوز مستوى 1900 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تراجع أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر. ومع ذلك، فقد حذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وساعد تراجع الدولار أيضا في دعم أسعار الذهب. ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 23.76 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1068.42 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتكبد خسائر أسبوعية. في حين انخفض البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1781.00 دولار.