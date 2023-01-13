وأظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

كما أظهرت بيانات الجمعة أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد 0.3 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع رويترز.

وانكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وسيعد انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر ركودا.

وكان بنك إنجلترا قد توقع وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.