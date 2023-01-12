وسجلت أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة تراجعا في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

وبحلول الساعة 1447 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.19 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأونصة.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.5 بالمئة لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 23.74 دولار للأوقية، بعدما قفزت ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1752.18 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1059.04 دولار للأوقية.