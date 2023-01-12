وتعتبر هذه الزيادة السنوية في الأسعار هي الأقل خلال عام، ما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ موجة ارتفاع للأسعار.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن ارتفع بـ0.1 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضا مع توقعات المحللين الاقتصاديين، بحسب وكالة بلومبرغ.

التراجع في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري هو أول انخفاض يشهده المؤشر منذ مايو 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

وتعطي هذه القراءة الجديدة للتضخم، أريحية أكثر للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطأ أيضا في ديسمبر إلى 5.7 بالمئة، على أساسي سنوي، متماشيا مع التوقعات، وذلك مقارنة مع 6 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، بنسبة 0.3 بالمئة، متماشيا مع التوقعات، وذلك مقارنة مع 0.2 بالمئة في نوفمبر.