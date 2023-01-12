وذكر بيان من مجموعة التطوير التكنولوجي "أسترا تك"، أن عملية الاستحواذ، التي لم تكشف عن قيمتها، تسهم في إضافة 90 مليون مستخدم إلى محفظة "أسترا تك"، مما يجعل الشركة أكبر مجموعة تكنولوجية قائمة على الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتزم الشركة الإعلان عن خطط جديدة لتطوير تطبيق "بوتيم" نهاية الربع الأول من العام الجاري، بحيث يسهم التطبيق المتكامل في خدمة الاحتياجات اليومية للمستخدمين.

وقالت "أسترا تك"، إن التمويل الذي جمعته شركة "جي 42" لصالح "أسترا تك" بقيمة 500 مليون دولار ستسهم في تسريع عملية إعادة إطلاق التطبيق الذي يلبي الاحتياجات اليومية لمستخدمي المنطقة.

ويشكل الاستحواذ أحدث إضافة لمحفظة المجموعة ضمن سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي بدأت في عام 2022، بما في ذلك الاستحواذ على شركة رزق لخدمات تنظيف المنازل وشركة بي باي المحلية للتكنولوجيا المالية، حيث تعتزم الشركة دمج تطبيقي الشركتين مع تطبيق بوتيم لتوفير مجموعة من الخدمات من خلال حل شامل ومتكامل، بحسب البيان.

وقال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة "أسترا تك": "سيكون بوتيم أول تطبيق من نوعه في المنطقة يعمل على تسهيل العلاقات والعمليات التجارية بين مئات ملايين المستخدمين".