كانت صناعة السيارات في روسيا واحدة من أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد بعد فرض العقوبات الغربية العام الماضي على خلفية العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وقالت الرابطة إن المبيعات تراجعت 50.2 بالمئة في ديسمبر منفردا.

وانكمش الاقتصاد الروسي في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 4 بالمئة، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو، وذلك بعد انكماشه بنسبة 4.1 بالمئة في الربع الثاني.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9 بالمئة في 2022، فيما يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 بالمئة، قبل أن يستأنف الاقتصاد نموه في 2023.