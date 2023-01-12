وانخفض العقد الآجل المعياري للقمح الأحمر الشتوي الناعم المدرج في بورصة شيكاغو الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، أي منذ أكثر من 27 شهرا.

في السوق الأوروبية، انخفض سعر هذه الحبوب إلى ما دون 290 يورو للطن على بورصة يورونكست الإلكترونية الأربعاء.

وقال مايكل زوزولو، رئيس شركة "غلوبل كوموديتي أناليتيكس أند كونسالتنغ"، "الأسعار تنخفض في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب روسيا والهند وأستراليا".

فمحصول روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، كان ممتازا وفازت لتوها بمناقصة مصرية جديدة.

وبعد روسيا، تتوقع أستراليا محصولا قياسيا (حوالي 40 مليون طن) والهند متفائلة بشأن محصولها المقبل، مستفيدة من الظروف المناخية المواتية.

كذلك، يتوقع بعض المحللين مراجعة في مارس للحظر الذي فرضته نيودلهي في مايو على صادرات القمح بعد موجة حر مدمرة.

وتدخل السوق الأميركية فكرة أن الهند وأستراليا "يمكنهما فرض سعر منخفض بما يكفي للسيطرة على جزء جيد من سوق التصدير"، وفقا لزوزولو.